Скончался призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На 59-м году жизни умер серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион Европы по плаванию Дмитрий Волков.

Как сообщает Федерация плавания России, он скончался после продолжительной болезни.

Дмитрий Волков — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Игр XXV Олимпиады 1992 года в Барселоне в комбинированной эстафете 4х100 м и 2-кратный бронзовый призёр Игр XXIV Олимпиады 1988 года в Сеуле на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4х100 м.

Спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале сообщила, что отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла в Лефортовском районе Москвы.