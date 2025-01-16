Поиск

Скончался призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На 59-м году жизни умер серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион Европы по плаванию Дмитрий Волков.

Как сообщает Федерация плавания России, он скончался после продолжительной болезни.

Дмитрий Волков — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Игр XXV Олимпиады 1992 года в Барселоне в комбинированной эстафете 4х100 м и 2-кратный бронзовый призёр Игр XXIV Олимпиады 1988 года в Сеуле на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4х100 м.

Спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале сообщила, что отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла в Лефортовском районе Москвы.

Дмитрий Волков плавание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Головин признан лучшим футболистом России по версии журнала "Футбол"

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

Британец Тайсон Фьюри объявил о решении уйти из бокса

"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 гола

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 гола

"Спартак" разгромил СКА в КХЛ

Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Овечкин до 22 голов сократил отставание от рекорда НХЛ

Овечкин до 22 голов сократил отставание от рекорда НХЛ

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли теннисный турнир в Брисбене

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });