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Российский боксер Сосулин защитил титул WBA Asia

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин победил филиппинца Карло Бакаро в главном поединке турнира "Ночь чемпионов IBA" в Ереване.

Бой завершился нокаутом в третьем раунде.

В результате Сосулин защитил титул WBA Asia в среднем весе.

На профессиональном ринге Сосулин одержал 10 побед (пять - нокаутом), не проиграв ни разу. Бакаро потерпел первое поражение в карьере, на его счету 12 побед (восемь - досрочно).

В соглавном событии "Ночь чемпионов IBA" финалист чемпионата мира-2021, участник Олимпийских игр-2024, многократный чемпион Армении Давид Чалоян в 8-раундовом поединке свыше 92 кг единогласным решением судей победил россиянина Виталия Кудухова.

Кроме того, обладатель пояса WBA Continental America в полусреднем весе россиянин Хусейн Байсангуров в 10-раундовом бою большинством решений судей одолел венесуэльца Леонардо Санчеса.

IBA WBA Asia Павел Сосулин Давид Чалоян
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