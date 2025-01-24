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Овечкин до 19 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин до 19 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Сиэтл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу столичной команды.

В составе "Вашингтона" один из голов провел российский нападающий Александр Овечкин: на 57-й минуте он поразил пустые ворота соперника.

Теперь на счету Овечкина в регулярных чемпионатах 857 голов. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 19 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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