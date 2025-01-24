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Джокович снялся с полуфинала Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович выбыл из турнира Большого шлема Australian Open, не доиграв полуфинальный матч с немцем Александром Зверевым.

После первого сета, завершившегося со счетом 7:6 (7:5), серб отказался от дальнейшей борьбы.

В мировом рейтинге Джокович занимает седьмое место, Зверев – второе.

В финале Зверев сыграет с победителем пары между лидером мирового рейтинге итальянцем Янником Синнером и 20-й ракеткой американцем Беном Шелтоном.

Турнир проходит в Мельбурне.

Джокович является десятикратным победителем Australian Open и 24-кратным – всех турниров Большого шлема.

Действующий чемпион турнира в Австралии – Синнер.

Australian Open Новак Джокович теннис
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