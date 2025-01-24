Боксер Сусленков назвал равными шансы Бивола и Бетербиева в реванше

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Артем Сусленков считает равными шансы в бое-реванше между отечественными боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"В реванше между Биволом и Бетербиевым шансы равные. Первый бой был провокационно-спорным, поэтому я с нетерпением жду этот реванш между двумя уважаемыми российскими боксерами. Я за красивый и честный бокс", - сказал Сусленков "Интерфаксу".

Второй бой между этими боксерами пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. В октябре там же в столице Саудовской Аравии Бетербиев большинством решений судей победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Сам Сусленков 31 января в Москве на турнире "Ночь чемпионов IBA" встретится с бельгийцем Джеком Муловайи в бою за вакантный пояс IBF Europe в тяжелом весе.