"Аль-Хиляль" договорился с Неймаром о расторжении контракта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Саудовский "Аль-Хиляль" объявил о расторжении контракта с Неймаром по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте ФК.

"Аль-Хиляль" в своем официальном заявлении поблагодарил Неймара и пожелал ему успеха в карьере.

Между тем спортивный журналист Фабрицио Романо ранее заявил, что Неймар перейдет в бразильский "Сантос". Спортсмен уже выступал за этот клуб с 2008 по 2013 год. Официально информация о переходе пока не подтверждена.

Футболист дебютировал в матче за "Аль-Хиляль" в сентябре 2023 года. Но уже в октябре того же года Неймару диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене. Травму нападающий бразильской сборной получил в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Уругвая.

Неймар вернулся на поле спустя год, осенью 2024 года, но вскоре снова получил травму.