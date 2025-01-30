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Гаджимагомедов оказался легче Мчуну на взвешивании перед боем

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Муслим Гаджимагомедов и Артем Сусленков прошли процедуру взвешивания перед турниром "Ночь чемпионов IBA". Турнир пройдет в пятницу в Москве в рамках V Всероссийского боксерского форума.

В главном поединке турнира обладатель пояса WBA в бриджервейте, двукратный чемпион мира, россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с боксером из ЮАР Табисо, бой будет рассчитан на 10 раундов. Вес Гаджимагомедова составил 95,4 кг, а Мчуну – 95,9 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном событии россиянин Артем Сусленков 31 января в Москве проведет 10-раундовый бой за вакантный пояс IBF Europe в тяжелом весе с бельгийцем Джеком Муловайи. Победа в этом поединке может позволить триумфатору войти в топ-15 рейтинга организации. Вес Сусленкова – 108,6 кг, а Муловайи – 107,9 кг.

Организаторы турнира анонсировали аншлаг: все билеты на шоу в Международном центре бокса в "Лужниках" распроданы.

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