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Менеджер Тарасов высоко оценил шансы на бой Шары Буллета с Адесаньей в UFC в этом году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Известный менеджер Виталий Тарасов уверен, что UFC рассматривает возможность организации боя между россиянином Шарабутдином Магомедовым по прозвищу "Шара Буллет" и новозеландцем Исраэлем Адесаньей в этом году.

"Шара Буллет очень впечатляет в UFC. Сейчас, мне кажется, ему предстоит пройти самый серьезный тест в лучшей лиге мира, и есть предчувствие, что он с ним справится. Да, Майкл Пейдж очень опытный боец, почти такой же непредсказуемый, как сам Шара, имеет в послужном списке большое количество крутых "скальпов", но Магомедов заберет победу благодаря большему техническому разнообразию", - сказал Тарасов "Интерфаксу" в преддверии турнира UFC в Саудовской Аравии, где Буллет проведет бой с англичанином Пейджем.

"Думаю, UFC очень хочет сделать им поединок с Исраэлем Адесаньей. Именно поэтому они поставили сейчас их в один кард, расположив в рамках главного и соглавного событий вечера. И даже не имеет значения, победит Адесанья или проиграет, он все еще будет входить в топ-5 рейтинга среднего веса. Стилистически очень крутой бой, и все идет к тому, что это самое логичное. Победа не обеспечит Исраэлю титульник, там уже на очереди Хамзат Чимаев. А Шаре будет нужен оппонент с верхушки рейтинга. Более идеального кандидата там просто нет", - отметил Тарасов.

Очередной турнир UFC пройдет в Эр-Рияде в субботу.

UFC Виталий Тарасов Майкл Пейдж Шара Буллет
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