Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона WBA

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу над Табисо Мчуну из ЮАР в главном поединке турнира "Ночь чемпионов IBA" в Москве.

По итогам десяти раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей. На кону боя стоял пояс чемпиона WBA в бриджервейте. Титулом владел Гаджимагомедов, которому удалось защитить пояс.

Теперь на счету Гаджимагомедова на профессиональном ринге шесть побед (три - нокаутом) из шести. Мчуну потерпел восьмое поражение при 24 победах (13 - нокаутом).

Также Гаджимагомедов - двукратный чемпион мира, финалист Игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019.

В со-главном поединке боксерского вечера россиянин Артем Сусленков большинством голосов судей победил бельгийца Джека Муловайи и стал чемпионом IBF Europe в тяжелом весе.

Теперь у Сусленкова 12 побед в 12 поединках (семь - досрочно). Муловайи проиграл четвертый бой, имея в активе 15 побед и одну ничью.