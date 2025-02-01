Клуб английского Чемпионшипа выкупил у "Зенита" форварда Изидора

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Английский "Сандерленд" выкупил у "Зенита" права на нападающего "Зенита" Вильсона Изидора, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и английский футбольный клуб достигли соглашения о полноценном переходе нападающего в команду из Чемпионшипа", - говорится в сообщении.

24-летний футболист перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" в 2023 году. Летом 2024 года перешел в "Сандерленд" на правах аренды.

Чемпионшип – второй по статусу дивизион в английском футболе. "Сандерленд" занимает здесь четвертое место. На счету Изидора в этом сезоне девять голов в 26 матчах.