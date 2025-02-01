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Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу в UFC, впервые проиграв в карьере

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу "Шара Буллет", потерпел поражение от британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

Поединок представителей среднего веса растянулся на три раунда, по итогам которых победу присудили Пейджу единогласным решением судей.

Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере в ММА, на его счету 15 побед. Пейдж одержал 23-ю победу при трех поражениях.

Бой россиянина с британцем был со-главным на турнире.

UFC ММА Майкл Пейдж Шарабутдин Магомедов Шара Буллет
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