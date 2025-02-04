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Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку во второй круг турнира Роттердаме.

В стартовом раунде соревнования его соперником был представитель Китая Чжичжэнь Чжан, которого россиянин обыграл со счетом 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает десятое место, Чжичжэнь Чжан – 50-е.

Следующий соперник Рублева определится позднее.

Ранее во второй круг турнира вышел еще один россиянин Даниил Медведев. За выход в четвертьфинал седьмая ракетка мира поборется с 92-й ракеткой планеты итальянцем Маттиа Белуччи.

Турнир в Роттердаме входит в серию соревнований ATP 500, призовой фонд – свыше 2,5 млн евро.

Андрей Рублев Даниил Медведев теннис
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