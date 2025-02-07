Серхио Рамос перешел в "Монтеррей"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Испанец Серхио Рамос стал игроком "Монтеррея", сообщается на сайте мексиканского футбольного клуба.

Об условиях контракта не сообщается.

Предыдущим клубом 38-летнего футболиста была испанская "Севилья". Также он играл за французский "Пари Сен-Жермен", а значительная часть игровой карьеры связана с испанским "Реалом". Здесь Рамос отыграл 16 сезонов, выиграв множество национальных и международных титулов.

Также Рамос – чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.