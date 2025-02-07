Поиск

Серхио Рамос перешел в "Монтеррей"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Испанец Серхио Рамос стал игроком "Монтеррея", сообщается на сайте мексиканского футбольного клуба.

Об условиях контракта не сообщается.

Предыдущим клубом 38-летнего футболиста была испанская "Севилья". Также он играл за французский "Пари Сен-Жермен", а значительная часть игровой карьеры связана с испанским "Реалом". Здесь Рамос отыграл 16 сезонов, выиграв множество национальных и международных титулов.

Также Рамос – чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.

Реал футбол Пари Сен-Жермен Серхио Рамос Севилья Монтеррей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

"Локомотив" первым завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Криштиану Роналду планирует стать владельцем нескольких футбольных клубов

Криштиану Роналду планирует стать владельцем нескольких футбольных клубов

Овечкин забил на последней секунде и сократил отставание от Гретцки

"Зенит" по пенальти обыграл ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

ИИХФ определится с возможным участием россиян в сезоне-2026/27 в мае этого года

Сборную России не допустили на ЧМ-2026 по хоккею

Сборную России не допустили на ЧМ-2026 по хоккею

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });