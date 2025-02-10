Медведев и Джокович ухудшили позиции в мировом рейтинге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев опустились на одну строчку каждый в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теперь они занимают седьмое и восьмое места соответственно.

В свою очередь, с восьмой на шестую ступень поднялся австралиец Алекс де Минор.

Иных изменений в топ-10 рейтинга не зафиксировано. Статус первой ракетки мира сохранил итальянец Янник Синнер, замыкает топ-10 по-прежнему Андрей Рублев (Россия).