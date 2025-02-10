Российский боксер Чумгалакова назвала главную соперницу на предстоящем ЧМ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова считает, что спортсменка из Казахстана Назым Кызайбай станет для нее основной соперницей на женском чемпионате мира по боксу, который пройдет в Сербии в марте.

"Я заранее смотрю своих будущих соперниц, с которыми мы можем встретиться на чемпионате мира. Главным соперником считаю девочку из Казахстана - Назым Кызайбай. Сильная спортсменка, она двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр. Она спустилась в мою весовую категорию до 48 кг, хотя ранее выступала до 50 кг", - приводит слова Чумгалаковой пресс-служба Федерации бокса России.

Чумгалакова завила, что после неудачного выступления на ЧМ-2023 в Индии, где она осталась за чертой призеров, у нее изменился формат тренировок.

"В Индии было обидно, конечно, но я собралась с мыслями за эти два года и тренируюсь ради золота в 2025 году. Вместе с тренером мы изменили формат тренировок, технику и тактику ведения боя. Зрители увидят мою новую физическую форму чуть позже, в марте этого года на турнире", - рассказала боксер.

Чумгалакова - пятикратная чемпионка России и двукратная чемпионка Европы.