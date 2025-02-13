Поиск

Гасанов возглавил рейтинг АСА вне зависимости от весовых категорий

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Гасанов возглавил рейтинг лучших бойцов лиги АСА вне зависимости от весовых категорий.

Гасанов является чемпионом АСА в среднем весе.

В топ-10 также вошли следующие спортсмены: Абдул-Азиз Абдулвахабов (чемпион в легком весе), Ислам Омаров (чемпион в полулегком весе), Евгений Гончаров (чемпион в тяжелом весе), Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев (чемпион в полусреднем весе), Курбан Гаджиев (чемпион в наилегчайшем весе), Павел Витрук (чемпион в легчайшем весе), Адлан Ибрагимов (чемпион в полутяжелом весе), Альберт Туменов.

Ближайший турнир АСА состоится 28 февраля в Москве. В главном поединке турнира АСА 184 Ислам Омаров встретится с Алиханом Сулеймановым, а Павел Витрук – с Мехди Байдулаевым.

ММА АСА Магомедрасул Гасанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Динамо" обыграло "Спартак" в московском дерби в КХЛ

Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

"Монако" с Головиным уступил "Бенфике" в первом стыковом матче ЛЧ

Футболист "Фенербахче" Мимович перешел в "Зенит"

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

"Реал" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

"Зенит" разгромил "Спартак" и выиграл Зимний кубок РПЛ

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });