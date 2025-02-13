Гасанов возглавил рейтинг АСА вне зависимости от весовых категорий

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Гасанов возглавил рейтинг лучших бойцов лиги АСА вне зависимости от весовых категорий.

Гасанов является чемпионом АСА в среднем весе.

В топ-10 также вошли следующие спортсмены: Абдул-Азиз Абдулвахабов (чемпион в легком весе), Ислам Омаров (чемпион в полулегком весе), Евгений Гончаров (чемпион в тяжелом весе), Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев (чемпион в полусреднем весе), Курбан Гаджиев (чемпион в наилегчайшем весе), Павел Витрук (чемпион в легчайшем весе), Адлан Ибрагимов (чемпион в полутяжелом весе), Альберт Туменов.

Ближайший турнир АСА состоится 28 февраля в Москве. В главном поединке турнира АСА 184 Ислам Омаров встретится с Алиханом Сулеймановым, а Павел Витрук – с Мехди Байдулаевым.