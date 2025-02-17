Многократному чемпиону "Дакара" ампутируют ногу после аварии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Четырехкратный чемпион ралли-рейда "Дакар" в классе внедорожников француз Матье Бомель лишится ноги после аварии в январской гонке. О своем согласии на ампутацию 49-летний штурман сообщил в соцсетях.

Во время ралли в Монте-Карло одна из машин попала в ДТП. Бомель вышел помочь гонщику разбитой машины воспользоваться эвакуатором, но сам был сбит другим автомобилем.

Бомель получил переломы ног, его вводили в искусственную кому.

По словам француза, после ампутации ему установят карбоновый протез.

Матье Бомель выиграл "Дакар" в 2015, 2019, 2022, 2023 годах, будучи штурманом катарского гонщика Нассера Аль-Аттии.