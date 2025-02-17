Бразильский нападающий Алеррандро перешел в ЦСКА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бразильский форвард Алеррандро подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение подписано по схеме "3+1".

25-летний нападающий уже присоединился к ЦСКА на сборе в Турции.

Предыдущим клубом Алеррандро был "Ред Булл Брагантино". В прошлом сезоне форвард забил 15 голов в бразильской Серии А и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В составе московской команды футболист будет играть под седьмым номером.