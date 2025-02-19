Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Бельгии Зизу Бергса во втором круге турнира в Дохе.

Результат встречи – 6:2, 6:1 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Бергс – 58-е.

Таким образом, Медведев стал четвертьфиналистом соревнования. Борьбу за путевку в полуфинал он поведет с 23-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.

Статус турнира в Дохе – АТР 500. Призовой фонд – свыше $3,03 млн.