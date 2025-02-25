Матч со звездами хоккея перенесли с Байкала в иркутский Ангарск

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта, традиционно проводившийся в Иркутской области на льду озера Байкал, в этом году пройдет в Ангарске 1 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"В этом году из-за сложной ледовой обстановки принято решение провести традиционную спортивную встречу не на льду озера Байкал, как в предыдущие годы, а во Дворце спорта "Ермак" (Ангарск)", - говорится в сообщении.

Сформирована программа пребывания гостей в Иркутской области, среди которых будут Валерий Каменский, Алексей Касатонов и Вячеслав Буцаев.

"Она включает проведение мастер-классов для юных хоккеистов в Иркутске и Ангарске, уроков мужества в образовательных учреждениях, встреч со студентами Государственного училища олимпийского резерва и активной молодежью, посещение учреждений образования и культуры", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Кобзева.

По предложению главы региона все эти мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам министра спорта области Павла Богатырева, билеты на матч между командой звезд мирового спорта и общероссийской организации "Офицеры России" и командой правительства региона распространялись бесплатно через кассу Дворца спорта "Ермак".

Часть билетов передали участникам специальной военной операции и членам их семей, а также распределили по спортивным школам Иркутска и Ангарска, учреждениям образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, волонтерским и общественным организациям, среди сотрудников крупных предприятий Ангарска.



