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Футбол остался спортом №1 в России по версии РФС и Mediascope

Футбол остался спортом №1 в России по версии РФС и Mediascope
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Футбол остается самым популярным видом спорта в России, такие итоги исследования, которое РФС провел совместно с компанией Mediascope. Результаты опроса приводятся на сайте РФС.

На вопрос, каким видом спорта интересовались за последние шесть месяцев, 40% опрошенных назвали футбол. В топ-3 видов спорта также вошли хоккей и фигурное катание (по 27%).

Отмечается, что каждый десятый россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю, а среди мужчин в возрасте 12-34 лет этот показатель достигает 27%.

Кроме того, "72% россиян в возрасте 12-64 лет ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени".

Опрос проводился в ноябре прошлого года, он охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет. Все они проживают в городах с численностью населения не менее 100 тыс. жителей.

РФС футбол
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