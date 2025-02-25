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Первый камень в основание футбольной базы ЦСКА заложили в Подмосковье

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Cпортивный центр, который станет базой ЦСКА, построят на территории городского округа Химки к 2029 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник.

"Первый камень комплекса мы заложили сегодня вместе с замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным, президентом клуба Евгением Гинером, тренерским составом клуба, нашими именитыми футболистами - Игорем Акинфеевым и Аланом Дзагоевым и будущими чемпионами - воспитанниками наших подмосковных клубов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что закончить строительство планируют в 2028 году.

В состав нового спорткомплекса на озере Круглом войдут четыре футбольных поля, трибуны на 100 и 500 мест, медицинский центр, гостиница, спортзалы и зоны отдыха.

"Это будет база не только для основной команды армейцев, но и для воспитанников детско-юношеской спортшколы, в которую отбираются ребята из Подмосковья", - добавил губернатор.

Футболом в Подмосковье занимаются 164 тыс. человек.

футбол ЦСКА Химки Андрей Воробьев
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