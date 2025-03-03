В ESPN задумались о досрочном расторжении соглашения о показе бейсбольных матчей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший американский спортивный телеканал ESPN рассматривает возможность досрочного расторжения соглашения с Главной лигой бейсбола (Major League Baseball, MLB) о правах на трансляцию бейсбольных матчей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Сейчас ESPN платит ежегодно $550 млн за возможность показывать игры команд MLB. Телеканал считает эту сумму слишком высокой на фоне снижения популярности бейсбола.

По словам источников, председатель совета директоров ESPN Джимми Питаро предложил руководителю лиги Робу Манфреду сократить платежи до $200 млн, однако тот отказался. Теперь телеканал может воспользоваться пунктом, дающим возможность досрочно расторгнуть соглашение о продаже прав на трансляции.

Текущее соглашение между ESPN и MLB действует еще три года. Телеканал с лигой были партнерами последние 35 лет.