Баскетбольная Евролига оштрафовала "Црвену Звезду" после акции поддержки РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сербский баскетбольный клуб "Црвена Звезда" оштрафован за поведение болельщиков во время матча Евролиги против литовского "Жальгириса", сообщается на сайте турнира.

Клуб выплатит 10 тыс. евро.

В заявлении Евролиги отмечается, что клуб наказан "за оскорбительные скандирования болельщиками в адрес лиц, принимающих участие в игре".

Между тем, как сообщалось, во время матча в Белграде болельщики "Црвены Звезды" в зале исполнили песню "Катюша", окрасив трибуны российским триколором из листов бумаги разного цвета. Игра прошла 27 февраля.