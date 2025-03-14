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Мирра Андреева победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале соревнования 17-летняя россиянка победила представительницу Украины Элину Свитолину – 7:5, 6:3.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 11-е место, Свитолина – 23-е.

Борьбу за выход в финале Андреева поведет со второй ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

Призовой фонд турнира - $8,9 млн.

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