Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Артура Филса в четвертьфинале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Результат – 6:4, 2:6, 7:6 (9:7).

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Филс – 21-е.

Следующий соперник Медведева – датский теннисист Хольгер Руне (№13 в рейтинге АТР).

Призовой фонд турнира - $9,69 млн.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.