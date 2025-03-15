Овечкин отправил джерси с автографом вратарю, которому забил первые шайбы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отправил джерси с автографом бывшему канадскому вратарю Паскалю Леклеру. Именно ему российский хоккеист забил первые две шайбы в день дебюта в НХЛ 5 октября 2005 года.

Овечкин написал на джерси: "Ты был номером 1".

Леклер рассказал, что его дочери не поверили, что он встречался с Овечкиным на льду. "И я связался с "Вашингтоном, они были очень добры. Ови прислал мне джерси с автографом... Это показывает, какой он человек. Он хороший человек, который очень щедро делится своим временем", - сказал бывший хоккеист каналу TVA.

На счету Овечкина 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он близок к тому, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) и стать самым результативным игроком в истории лиги.

Леклер играл в НХЛ в составе клубов "Коламбус Блю Джекетс" и "Оттава Сенаторз". Он завершил карьеру в 2012 году из-за травмы.