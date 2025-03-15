Сезон-2024/25 стал рекордным по посещаемости в чемпионатах КХЛ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В сезоне-2024/25 установлен рекорд посещаемости регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги.

"После 741 из 782 матчей сезона 2024/2025 общая посещаемость составляет 5 396 844 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2014/2015, когда 840 матчей чемпионата посетило 5 395 035 зрителей при среднем значении в 6423 болельщика", - говорится в сообщении КХЛ.

Рекордный показатель был достигнут на матче "Амур" (Хабаровск) – "Барыс" (Астана).

Сейчас средний показатель матча КХЛ составляет 7283 зрителя.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 завершится 23 марта.