"Оренбург" одержал вторую со старта сезона в РПЛ победу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" со счетом 1:0 победили воронежский "Факел" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 90+5 минуте матча состоялся автогол игрока "Факела" Сергея Божина.

Значительную часть времени "Факел" провел в меньшинстве: на 53-й минуте с поля был удален Дилан Мертенс.

"Оренбург" - аутсайдер чемпионата, он набрал 11 очков и занимает последнее, 16-е место. Победа над "Факелом" стала для него второй в этом сезоне в РПЛ. До этого он выигрывал только у московского "Спартака" в первом туре (2:0).

"Факел" располагается строчкой выше – 14 очков.