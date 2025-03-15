ХК ЦСКА отстранил Каменева из-за положительной допинг-пробы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА сообщил об отстранении нападающего Владислава Каменева из-за допинг-пробы.

"В связи с сегодняшним комментарием Континентальной хоккейной лиги, ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что в организме 28-летнего спортсмена, предположительно, обнаружен мельдоний.

Каменев играет в ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне он набрал по системе "гол+пас" 26 (10+16) очков.

Ранее он выступал в составе петербургского СКА, клубов НХЛ "Нэшвилл", "Колорадо".