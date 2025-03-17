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Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Новосибирская "Сибирь" последней завоевала путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Список участников Кубка Гагарина она пополнила после победы над астанинским "Барысом" (3:2) в понедельник.

Полный состав участников Кубка Гагарина выглядит следующим образом:

Западная конференция: "Локомотив", "Динамо" (Москва), "Спартак", ЦСКА, "Динамо" (Минск), СКА, "Северсталь", "Торпедо".

Восточная конференция: "Трактор", "Металлург", "Салават Юлаев", "Автомобилист", "Ак Барс", "Авангард", "Сибирь", "Адмирал".

Действующий обладатель трофея – магнитогорский "Металлург".

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