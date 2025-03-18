Обладатель Кубка Гагарина КХЛ Малыхин умер в возрасте 34 лет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший российский хоккеист Федор Малыхин скончался на 35-м году жизни, сообщает пресс-служба КХЛ во вторник.

Подробностей смерти спортсмена не приводится.

Нападающий играл за "Автомобилист", "Ак Барс", "Трактор", "Спартак", "Витязь" и "Авангард". В составе "Ак Барса" в 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ.

Всего в КХЛ он провел 548 матчей, в которых по системе "гол+пас" набрал 220 (107+113) очков.