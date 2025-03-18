Трамп поддержал идею Путина о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил с поддержкой инициативы президента РФ Владимира Путина о проведении на территории этих стран матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ.

"Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ", - говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

Ранее Белый дом сообщил о том, что Путин и Трамп начали беседовать примерно в 17:00 мск, таким образом второй телефонный разговор президентов РФ и США продолжался около двух с половиной часов.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля текущего года.