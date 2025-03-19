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Дзюба вошел в стартовый состав сборной России на матч с Гренадой

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на товарищескую встречу с Гренадой.

С первых минут в составе россиян на поле выйдут следующие игроки: Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Максим Глушенков, Артем Дзюба (капитан команды), Лечи Садулаев.

Матч пройдет на стадионе "Динамо" в Москве в среду и стартует в 20:00 мск.

В этой игре Дзюба может стать рекордсменом по числу голов за сборную России. В настоящий момент он делит лидерство с Александром Кержаковым (по 30 голов).

Для 36-летнего футболиста матч против Гренады будет первым за национальную команду после лета 2021 года.

футбол Артем Дзюба
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