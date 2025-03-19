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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба установил рекорд по числу голов за сборную России по футболу.

Он отличился в конце первого тайма товарищеского матча против команды Гренады, который в настоящее время проходит на стадионе "Динамо" в Москве. Теперь на счету Дзюбы 31 гол за сборную. До этого футболист делил рекорд с Александром Кержаковым (по 30).

Сам Кержаков провел символический пас перед началом матча, адресовав мяч Дзюбе.

Для Дзюбы матч против Гренады первый за сборную после прошедшего в 2021 году чемпионата Европы. Эту игру он проходит в качестве капитана команды.

В настоящий момент cчет 3:0 в пользу сборной России.

футбол Артем Дзюба
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