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Скончался бывший владелец команды "Формулы-1" Эдди Джордан

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Бывший владелец автогоночной команды "Джордан" и гонщик Эдди Джордан скончался в южноафриканском Кейптауне в возрасте 76 лет, сообщает в четверг Associated Press.

"С огромной печалью мы сообщаем о кончине Эдди Джордана, бывшего владельца команды "Формулы-1", телевизионного эксперта и предпринимателя", - говорится в заявлении семьи Джордана.

Бывший гонщик проходил лечение от рака мочевого пузыря и простаты. Со временем заболевание распространилось на позвоночник и таз.

Соболезнования семье Джордана и печаль в связи с его кончиной выразили несколько команд "Формулы-1", а также президент и исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали.

Эдмунд Джордан, более известный как Эдди, родился в 30 марта 1948 года в ирландском Дублине. Он выступал в различных гоночных сериях, а также принимал участие в знаменитой гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана.

Джордан работал журналистом и спортивным комментатором на BBC Sport и Channel 4, а также в журнале F1 Racing (сейчас называется GP Racing).

Команда "Джордан" выступала в "Формуле-1" в 1990-х и 2000-х годах. В частности, именно за рулем болида "Джордан" впервые в чемпионате выступил будущий семикратный чемпион Михаэль Шумахер, который заменил бельгийца Бертрана Гашо.

За "Джордан" в разные времена выступали такие гонщики, как Деймон Хилл, Рубенс Баррикелло и Хайнц-Харальд Френтцен. Джордан продал команду в 2005 году. После этого она несколько раз меняла владельцев и название. В настоящий момент она называется "Астон Мартин".

Эдди Джордан Формула-1 Джордан
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