Щекутьев счел Олимпиаду бессмысленной без бокса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев доволен решением сессии МОК оставить бокс в программе Игр-2028.

"Отлично, что бокс остался в программе Олимпийских игр. Бокс – это тот вид спорта, без которого Олимпийские игры в целом бессмысленны. Но самое важное – чтобы наша страна участвовала в Играх с флагом и гимном. Без этого считаю это бессмысленным", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

В четверг на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция) было принято решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Изначально бокс не был включен в программу Игр, утвержденную сессией МОК в феврале 2022 года.