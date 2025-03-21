Щекутьев счел Олимпиаду бессмысленной без бокса
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев доволен решением сессии МОК оставить бокс в программе Игр-2028.
"Отлично, что бокс остался в программе Олимпийских игр. Бокс – это тот вид спорта, без которого Олимпийские игры в целом бессмысленны. Но самое важное – чтобы наша страна участвовала в Играх с флагом и гимном. Без этого считаю это бессмысленным", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".
В четверг на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция) было принято решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Изначально бокс не был включен в программу Игр, утвержденную сессией МОК в феврале 2022 года.