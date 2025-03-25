Южно-Сахалинск впервые примет международные соревнования по прыжкам в воду

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спортсмены из шести стран соберутся в Южно-Сахалинске на Кубке Евразийских стран по прыжкам в воду, сообщили в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

"Соревнования, которые соберут 40 сильнейших спортсменов, представляющих Россию, Белоруссию, Армению, Эквадор, Аргентину и Кубу, состоятся с 28 по 30 марта в стенах Центра водных видов спорта "Волна", - рассказали в пресс-службе.

В ходе состязаний разыграют восемь комплектов наград в олимпийских дисциплинах. Зрители смогут увидеть прыжки в воду в индивидуальных и синхронных дисциплинах, в парных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки. В составе сборной России выступят чемпионы Европы Кристина Ильиных, Виталия Королева, Мария Полякова, Илья Молчанов и другие.