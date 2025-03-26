Дюков высоко оценил шансы на возвращение российского футбола до конца года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФС Александр Дюков рассчитывает на возвращение российского футбола на международную арену в течение нынешнего года.

"Я считаю, что с каждым днем момент возвращения приближается. Скорее всего это будет не завтра, но мы рассчитываем, что это решение будет принято в течение года", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

"Может быть, решение будет не сразу по всем сборным. Мне кажется вероятность этого решения более 50%. Вполне возможно, будет принято решение о возвращении всех команд сразу", - отметил глава РФС.

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под эгидой своих организаций.