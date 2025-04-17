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"Арсенал" выбил "Реал" и вышел в полуфинал ЛЧ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты лондонского "Арсенала" обыграли мадридский "Реал" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Англии. На 65-й минуте Букайо Сака вывел "Арсенал" вперед. Он же на 13-й минуте не смог реализовать пенальти. На 65-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет, на 90+3 Габриэль Мартинелли забил победный для "Арсенала" гол.

Результат первой игры - 3:0 в пользу лондонского клуба. В полуфинале "Арсенал" сыграет с французским клубом "Пари Сен-Жермен". 15-кратный и действующий победитель ЛЧ "Реал" выбыл из турнира.

Кроме того, в полуфинал в данный соревновательный вечер вышел миланский "Интер", со счетом 2:2 дома сыгравший с мюнхенской "Баварией" (в первой игре победил "Интер" - 2:1). В составе "Интера" голы провели Лаутаро Мартинес (58) и Бенжамин Павар (61), в составе "Баварии" - Харри Кейн (52) и Эрик Дайер (76). В полуфинале "Интер" сыграет с испанской "Барселоной".

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