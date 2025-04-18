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Кубинский боксер Перес назвал россиянина Егорова сложнейшим соперником в карьере

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Кубинец Ленар Перес высоко отозвался о своем предстоящем сопернике россиянине Алексее Егорове, с которым он проведет бой 27 апреля.

"Егоров — агрессивный боксер, он любит драться на ближней дистанции. Я уже посмотрел его бои, имею представление о его стиле. Так что знаю, чего ждать. Это будет самый сложный соперник в моей карьере. У нас есть план на бой. Как победить Егорова – пока секрет. Но это будет красивый бокс. Я выхожу, чтобы показать уровень", - приводит слова Переса пресс-служба Федерации бокса России, уточнив, что проживающий в России спортсмен произнес свою речь на русском языке.

Поединок пройдет в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) на турнире IBA.PRO 4. Бой рассчитан на 10 раундов.

На счету Егорова на профессиональном ринге 12 побед (восемь – нокаутом) при двух поражениях. Перес выиграл все 14 поединков (все – досрочно).

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