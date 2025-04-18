Московское "Динамо" сравняло счет в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили казанский "Ак Барс" в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу "Динамо".

Два гола в составе москвичей провел Дилан Сикура (7, 33 минуты), один – Артем Михеев (26). Авторы голов в составе "Ак Барса": Александр Барабанов (27), Дмитрий Яшкин (58).

Счет в серии до четырех побед стал равным – 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 20 апреля.