Поиск

Самбист Чотчаев высоко оценил организацию чемпионата Азии и Океании в Ташкенте

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Выступающий за Бахрейн россиянин Азамат Чотчаев дал высокую оценку уровню организации прошедшего в Ташкенте чемпионата Азии и Океании по самбо.

"Турнир здесь очень хорошо организован. В Ташкенте всегда очень тепло встречают, очень добродушные люди. Я не в первый раз здесь борюсь. Всегда все на высшем уровне", - сказал Чотчаев "Интерфаксу".

В Ташкенте Чотчаев стал серебряным призером в категории веса 98+ кг.

Турнир завершился на прошлой неделе.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Узбекистана, на ее счету. 24 золотые, пять серебряных и 10 бронзовых медалей.

Второе место заняла сборная Казахстана (9, 8, 17), третье – команда Филиппин (2, 1, 0).

В зачет вошли результаты соревнований по самбо (включая боевое самбо) среди мужчин, женщин, слепых и слабовидящих спортсменов в 38 весовых категориях.

Глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев также высоко оценил уровень организации чемпионата.

"Хочу поблагодарить Ассоциацию самбо Узбекистана за высокий уровень проведения соревнований и выразить особую благодарность генеральному партнеру Чемпионата Азии и Океании по самбо – компании "Рoснефть" и официальному партнеру – Банку BTБ за помощь в организации и проведении континентального турнира", - приводит слова Муллаева пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Ташкент самбо Азамат Чотчаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский хоккеист Бардаков перешел в клуб НХЛ "Колорадо"

Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ахмата"

"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ, уступая со счетом 0:2

Сергей Ковалев победил Артура Манна в своем прощальном поединке

РПЛ ввела в ФК "Химки" внешнее управление

Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"

Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"

Овечкин забросил 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });