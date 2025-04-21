Самбист Чотчаев высоко оценил организацию чемпионата Азии и Океании в Ташкенте

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Выступающий за Бахрейн россиянин Азамат Чотчаев дал высокую оценку уровню организации прошедшего в Ташкенте чемпионата Азии и Океании по самбо.

"Турнир здесь очень хорошо организован. В Ташкенте всегда очень тепло встречают, очень добродушные люди. Я не в первый раз здесь борюсь. Всегда все на высшем уровне", - сказал Чотчаев "Интерфаксу".

В Ташкенте Чотчаев стал серебряным призером в категории веса 98+ кг.

Турнир завершился на прошлой неделе.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Узбекистана, на ее счету. 24 золотые, пять серебряных и 10 бронзовых медалей.

Второе место заняла сборная Казахстана (9, 8, 17), третье – команда Филиппин (2, 1, 0).

В зачет вошли результаты соревнований по самбо (включая боевое самбо) среди мужчин, женщин, слепых и слабовидящих спортсменов в 38 весовых категориях.

Глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев также высоко оценил уровень организации чемпионата.

"Хочу поблагодарить Ассоциацию самбо Узбекистана за высокий уровень проведения соревнований и выразить особую благодарность генеральному партнеру Чемпионата Азии и Океании по самбо – компании "Рoснефть" и официальному партнеру – Банку BTБ за помощь в организации и проведении континентального турнира", - приводит слова Муллаева пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).