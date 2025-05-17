Поиск

Сборные Швеции и Швейцарии вышли в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сборные Швеции и Швейцарии по хоккею обеспечили себе места среди четвертьфиналистов чемпионата мира-2025.

В пятом матче группового этапа Швеция со счетом 4:0 обыграла национальную команду Словении. Игра прошла в Стокгольме.

Шведы выиграли пятый мяч подряд, набрали 15 очков, вышли на первую строчку в группе А и гарантировали себе место в первой четверке.

Словения – аутсайдер группы, 0 очков.

Швейцария в датском Хернинге со счетом 3:0 взяла верх над Норвегией. Швейцарцы набрали 13 очков, занимают лидирующую позицию в группе В и также обеспечили себе место в первой четверке.

Норвегия занимает последнее, восьмое место: 1 балл.

ЧМ по хоккею Швеция Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский хоккеист Юров перешел в "Миннесоту"

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

"Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу

"Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу

"Локомотив" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Трактором"

Роналду сохранил статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Роналду сохранил статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира

СМИ сообщили о скором назначении Моуринью в сборную Португалии

СМИ сообщили о скором назначении Моуринью в сборную Португалии

ЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка России

ЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка России

Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });