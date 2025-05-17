Сборные Швеции и Швейцарии вышли в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сборные Швеции и Швейцарии по хоккею обеспечили себе места среди четвертьфиналистов чемпионата мира-2025.

В пятом матче группового этапа Швеция со счетом 4:0 обыграла национальную команду Словении. Игра прошла в Стокгольме.

Шведы выиграли пятый мяч подряд, набрали 15 очков, вышли на первую строчку в группе А и гарантировали себе место в первой четверке.

Словения – аутсайдер группы, 0 очков.

Швейцария в датском Хернинге со счетом 3:0 взяла верх над Норвегией. Швейцарцы набрали 13 очков, занимают лидирующую позицию в группе В и также обеспечили себе место в первой четверке.

Норвегия занимает последнее, восьмое место: 1 балл.