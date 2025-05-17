Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 6:3 взяли верх над Германией в пятом матче группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

По ходу встречи американцы вели с разницей в три шайбы, упустили преимущество, но смогли добиться победы.

Соперники представляют группу В. У сборной США 11 очков, она занимает второе место. Германия – на четвертой строчке, 9 баллов. Лидирует Швейцария (13), ранее обеспечившая себе выход в плей-офф.

В другом матче игрового дня Финляндия со счетом 2:1 победила Латвию. Матч прошел в Стокгольме.

Этот результат обеспечил выход в четвертьфинал Канаде. Сыгравшие на матч меньше канадцы занимают второе место в группе А, набрав 12 очков. Также в плей-офф пробилась Швеция (15).

Что касается Финляндии, она занимает третье место (11), Латвия – пятое (6).