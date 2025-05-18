Алькарас выиграл турнир Masters в Риме

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в финале турнира категории Masters в Риме.

Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:1.

Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошли Даниил Медведев (№11в рейтинге АТР) Карен Хачанов (24).

Призовой фонд турнира – 8,05 млн евро.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.