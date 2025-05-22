Оштрафован организатор турнира ММА в Сургуте, где произошла потасовка зрителей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сургутский городской суд привлек к административной ответственности организатора турнира по смешанным единоборствам, на котором зрители устроили потасовку, сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

"В судебном заседании (...) факт совершения административного правонарушения (организатор) признал. Пояснил, что организовал показательное шоу в честь 80-летия Победы, планировал, что мероприятие посетят 50-60 человек, не рассчитывал, что будет нарушен общественный порядок", - говорится в сообщении.

По ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) организатор оштрафован на 10 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа 5 мая сообщала о начале проверки по факту драки зрителей на турнире ММА в торговом центре Сургута. Зрители выбежали на октагон, чтобы разнять спортсменов, затем организатор попытался с помощью охраны удалить выбежавших зрителей с мероприятия. В результате произошла потасовка.

На видео, распространенном в местных телеграм-каналах, видно, что один из бойцов во время схватки нанес сильный удар судье, тот упал, бой продолжился. После этого зрители стали перелезать через ограждение октагона, чтобы разнять спортсменов. Потом произошла потасовка за пределами спортивной арены.