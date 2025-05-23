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Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Гамбурге

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Гамбурге.

Результат противостояния – 6:1, 6:4 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Рублев занимает 17-е место, Оже-Альяссим - 30-е.

Соперником Рублева по финалу будет итальянский теннисист Флавио Коболли, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимающий 35-е место. Решающий матч запланирован на субботу.

Соревнование входит в серию турниров категории ATP 500. Призовой фонд – 2,1 млн евро.

Андрей Рублев теннис Феликс Оже-Альяссим
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