Тело пропавшего волейболиста нашли на берегу реки под Кемеровом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пропавшего игрока молодежного волейбольного клуба "Кузбасс-2" нашли мертвым на берегу Томи в Яшкинском районе Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"С заявлением о его исчезновении обратились родственники. Было возбуждено уголовное дело. 26 мая на берегу реки в Яшкинском районе было обнаружено тело", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодой человек пропал месяц назад, 7 мая материал из полиции поступил в следственное управление.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление причин смерти.