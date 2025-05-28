Поиск

Тело пропавшего волейболиста нашли на берегу реки под Кемеровом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пропавшего игрока молодежного волейбольного клуба "Кузбасс-2" нашли мертвым на берегу Томи в Яшкинском районе Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"С заявлением о его исчезновении обратились родственники. Было возбуждено уголовное дело. 26 мая на берегу реки в Яшкинском районе было обнаружено тело", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодой человек пропал месяц назад, 7 мая материал из полиции поступил в следственное управление.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление причин смерти.

волейбол Кемерово Кузбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"

Андрей Рублев вышел во второй круг Roland Garros

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

ОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИ

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Смолов покинул "Краснодар" после триумфа в РПЛ

Мирра Андреева вышла во второй круг Roland Garros

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Несколько человек пострадали в Ливерпуле из-за наезда автомобиля на пешеходов

Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Ландо Норрис выиграл Гран-При Монако "Формулы-1"

Ландо Норрис выиграл Гран-При Монако "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });