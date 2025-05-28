"Урал" обыграл "Ахмат" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 2:1 взяли верх над грозненским "Ахматом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Игра прошла в Екатеринбурге.
На 21-й минуте Георгий Мелкадзе вывел "Ахмат" ред.
"Урал" ответил двумя голами Мартина Секулича – на 50-й (с пенальти) и 59-й минутах.
Ответная игра пройдет 31 мая в Грозном.
В сезоне-2024/25 "Ахмат" финишировал на 14-м месте в РПЛ, "Урал" - на четвертом месте в Первой лиге.