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"Урал" обыграл "Ахмат" в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 2:1 взяли верх над грозненским "Ахматом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Игра прошла в Екатеринбурге.

На 21-й минуте Георгий Мелкадзе вывел "Ахмат" ред.

"Урал" ответил двумя голами Мартина Секулича – на 50-й (с пенальти) и 59-й минутах.

Ответная игра пройдет 31 мая в Грозном.

В сезоне-2024/25 "Ахмат" финишировал на 14-м месте в РПЛ, "Урал" - на четвертом месте в Первой лиге.

Урал РПЛ Ахмат футбол
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